Polizei Düren

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug in Birkesdorf

Düren (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte Geld aus einem Automaten abhob.

Vorangegangen war der Diebstahl einer Geldbörse. Am 30.04.2021 gegen 13:15 Uhr war einer 73-jährigen Frau in einem Verbrauchermarkt in Düren-Birkesdorf die Geldbörse gestohlen worden. Eine halbe Stunde später folgten im Abstand von wenigen Minuten drei Geldabhebungen in einem Geldinstitut ebenfalls in Düren-Birkesdorf. Nach dem auf den Bildern zu sehenden Mann wird nun öffentlich, mit richterlichem Beschluss, gefahndet.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu den Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-8515 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell