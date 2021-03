Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 22. März 2021, gegen 16:30 Uhr, eskalierte ein Streit zwischen zwei Brüdern in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Achternstraße in Ganderkesee, Ortsteil Schierbrok.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gab der 20-Jährige im Zuge der Auseinandersetzung Schüsse aus einer Schreckschusswaffe ab. Sein 22-jährige Bruder wiederrum stach mehrmals mit einem Messer auf den 20-Jährigen ein und verletzte ihn dadurch schwer.

Der 20-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Er wird aktuell notoperiert und schwebt in Lebensgefahr.

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Anschließend nahmen ihn Beamte der Polizei vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Die Ermittlungen in der Sache, insbesondere zu den Hintergründen und Umständen der Tat, dauern derzeit noch an.

