Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ladendieb ließ sich in Supermarkt einschließen und entwendete Zigaretten +++ Festnahme durch die Polizei

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst nahmen am Sonntag, 21. März 2021, gegen 00:25 Uhr, einen flüchtigen Ladendieb fest, der zahlreiche Zigarettenschachteln aus einem großen Supermarkt in der Stedinger Straße in Delmenhorst entwendete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ließ sich der 20-jährige Delmenhorster am Samstag, 20. März 2021, gegen 22:30 Uhr, zu Ladenschluss in den Räumlichkeiten des Supermarktes einschließen. Anschließend entwendete er zahlreiche Zigarettenschachteln aus den Regalen des dortigen Tabak-Shops im Wert von mehreren Tausend Euro.

Als er den Supermarkt mitsamt des Diebesgutes über eine Notausgangstür verließ, lief er geradewegs in die Arme eines Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes des Supermarktes, der über die Alarmanlage des Supermarktes alarmiert wurde.

Der 20-Jährige ließ daraufhin das Diebesgut fallen und ergriff die Flucht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte er durch Beamte der Polizei Delmenhorst in Tatortnähe vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden.

Die Beamten leiteten gegen den 20-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ein.

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der junge Mann nach Abschluss erster polizeilicher Maßnahmen entlassen, da ein Haftgrund nicht begründet werden konnte. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

