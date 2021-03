Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Parkplatzunfall in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 21. März 2021, befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer den Parkplatz nahe des Leuchtfeuers in der Straße "Zum Leuchtfeuer" in Butjadingen.

Gegen 16:20 Uhr fuhr er mit seinem schwarzen Pkw Citroen derart dicht an einem wartenden Pkw Nissan einer 75-Jährigen vorbei, dass er diesen seitlich beschädigte.

Nachdem der Fahrer seinen eigenen Schaden in Augenschein genommen hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne mit der 75-Jährigen das Gespräch zu suchen und sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Pkw Nissan ist ein Schaden von 3.000 Euro entstanden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell