Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Fußgängerin in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Eine 15-jährige Fahrradfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 21. März 2021, in der Straße Habbrügger Furth in Ganderkesee leicht verletzt.

Gegen 21:30 Uhr befuhr sie die Straße Habbrügger Furth, K343, in Richtung Ganderkesee und übersah dabei, etwa auf Höhe der Welsestraße, eine 28-jährige Fußgängerin aus Ganderkesee.

Bei dem Zusammenstoß stürzte die 15-Jährige aus Ganderkesee und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fußgängerin blieb unverletzt.

