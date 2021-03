Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Lkw verliert Ladung und beschädigt Pkw +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 18. März 2021, befuhr ein Lkw-Fahrer, gegen 16:45 Uhr, die Schönemoorer Landstraße in Richtung Schönemoor in Ganderkesee.

Dabei fiel aus dem offenen Container seines Lkw ein Ast auf die Fahrbahn, der anschließend den Pkw VW einer 47-Jährigen aus Ganderkesee beschädigte.

Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wurde auf 800 Euro geschätzt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Lkw-Fahrer ein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw bzw. dem Lkw-Fahrer machen können. Diese werden von der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegengenommen.

