Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen, LK Oldenburg: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zum 20.03.2021 wurden vier an der Visbeker Straße geparkte Pkw durch bislang unbekannte Täter beschädigt. An den Pkw wurden diverse Lackkratzer festgestellt. Der Schaden an den vier Fahrzeugen wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Hinweise zu diesen Taten nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell