Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham, LK Wesermarsch: Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Vorfallszeit: 20.03.2021, 21:42 Uhr

Durch einen Zeugen wurde dem Polizeikommissariat eine Pkw-Fahrerin gemeldet, die soeben von der Lesumstraße in Richtung Butjadingen losgefahren wäre, obwohl sie unter Alkoholeinwirkung stehen würde. Das Fahrzeug konnte im Rahmen einer durchgeführten Fahndung letztendlich in Langwarden gefunden werden. Die 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Burhave wurde anschließend in einer Wohnung angetroffen und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass sie erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Da die Frau angab, erst nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben, wurde die Entnahme von zwei Blutprobe angeordnet, um den Blutalkoholwert zum Zeitpunkt der Fahrt feststellen zu können. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell