Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen, LK Oldenburg: Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Am 20.03.2021 zwischen 10:30 und 13:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Pickerweg in Wildeshausen einzusteigen. Die Täter versuchten mittels selbstgebauten Einbruchswerkzeugs die Verriegelung eines gekippten Fensters zu überwinden. Es blieb beim Versuch, weil das Einbruchswerkzeug in den Raum hinter dem Fenster fiel. Die Täter ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

