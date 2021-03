Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw in Elstleth massiv beschädigt +++ Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Sonntag, 21. März 2021, 21:00 Uhr, und Montag, 22. März 2021, 05:45 Uhr, einen VW Caddy, der in der Straße "Am Tidehafen" in Elsfleth abgestellt war. Der entstandene Schaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des Schadensbildes und der anzunehmenden Geräuschentwicklung, könnten Personen auf die Sachbeschädigung aufmerksam geworden sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell