Polizei Düren

POL-DN: Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß mit geparktem PKW

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 30.07.2021 um 19:00 Uhr wurden auf der Kölner Landstraße in Düren zwei Personen verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 24jähriger Mann aus Langerwehe die Kölner Landstraße in Fahrtrichtung Merzenich. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er mit seinem PKW in Höhe des EDEKA gegen den PKW einer 41jährigen Merzenicherin. Diese saß in ihrem am Fahrbahnrand geparkten PKW und wartete auf ihre Tochter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der Frau auf den Gehweg geschoben, während der PKW des 24jährigen Mannes auf dem Dach liegen blieb. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Der Unfallverursacher musste stationär in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kölner Landstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Yorckstraße und der Zufahrtstraße zum LIDL voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell