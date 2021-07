Polizei Düren

POL-DN: Unaufmerksam beim Linksabbiegen

Titz (ots)

Am Freitag, 30.07.2021 um 18.35 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Welldorf einen Feldweg in Richtung der Landstraße 12 bei Titz. Dort wollte er nach links in Richtung Titz-Ameln abbiegen. Er ließ zunächst ein bevorrechtigtes Fahrzeug auf der L 12 passieren. Als er seinen Abbiegevorgang daraufhin begann, kollidierte er mit einem weiteren, auf der L 12 heranfahrenden Pkw einer 45-Jahre alten Frau aus Rödingen. Die 21-jährige Tochter der Frau aus Rödingen wurde bei der Kollision nach Auslösen der Airbags durch Prellungen nur leicht verletzt und mittels Rettungswagen in das Krankenhaus zur weiteren Untersuchung eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

