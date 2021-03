Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgänger am Zebrastreifen angefahren -#polsiwi

Netphen - Dreis-Tiefenbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.03.2021) ist es am Fußgängerüberweg im Bereich der Dreisbachstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Fußgänger wollte an der Querungshilfe die Straßenseite wechseln. Ein 68-jähriger PKW-Fahrer, der in Richtung Eckmannshausen unterwegs war, übersah den von rechts kommenden 21-Jährigen und touchierte ihn mit dem Fahrzeug. Der junge Mann verletzte sich hierbei leicht, an dem PKW des Senioren entstand ein leichter Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell