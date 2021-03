Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geldbörse gestohlen - Polizei sucht mit Fotos nach Täterin - #polsiwi

Kreuztal (OT Krombach) (ots)

Am 28. November ist einer 56-jährigen Frau gegen 12 Uhr in einem Supermarkt in Kreuztal-Krombach die Geldbörse gestohlen worden. Die weibliche Täterin konnte unerkannt fliehen.

Kurze Zeit später wurden mit der EC-Karte der Geschädigten insgesamt 3.000 Euro an einem Geldautomaten in Krombach abgehoben. Gegen Abend versuchte die unbekannte Frau erneut, Geld abzuheben. Dies funktionierte jedoch nicht, weil das Konto in der Zwischenzeit gesperrt worden war.

Die Kriminalpolizei sucht nun mit Fotos nach der Täterin. Die Öffentlichkeitsfahndung finden sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kreuztal-krombach-taschendiebstahl-computerbetrug

Hinweise zur Tat nehmen die Ermittler unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell