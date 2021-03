Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kind in Niederdresselndorf von Mann angesprochen - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Burbach (OT Niederdresselndorf) (ots)

In Burbach-Niederdresselndorf ist am Dienstagabend (16.03.2021) gegen 18 Uhr ein 8-jähriger Junge von einem Mann angesprochen worden. Das Kind war in der Ortsmitte unterwegs, als der Unbekannte auf den Jungen zuging, mit ihm redete und ihn dann kurzzeitig festhielt.

Der Mann flüchtete daraufhin mit seinem Auto, welches eine auffällig schwarz-weiße Lackierung (Zebra) hatte. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 18 Jahre alt - rund 1,80m groß - schwarze Weste - graue Hose - blaue Kappe mit Stern - auffällige Frisur (blond/blau gefärbt)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte direkt an die 0271/7099-0.

