POL-SI: Täter wollte ihn Wohnung einbrechen - Bewohner war zuhause - #polsiwi

Ein unbekannter Täter ist am Dienstagvormittag (16.03.2021) bei einem Einbruchsversuch ertappt worden. Der Mann hatte zunächst an der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hagener Straße in Siegen geklingelt. Weil der Bewohner nicht öffnete, begann der Einbrecher, die Tür aufhebeln.

Während er mit seinem Brecheisen an der Tür beschäftigt war, öffnete der Bewohner die Eingangstür. Der Täter flüchtete sofort und lief in Richtung Weidenau. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 20 bis 25 Jahre alt - 1,75m bis 1,80m groß - schlank - schwarze Haare - schwarze Softshelljacke - schwarze Jeans

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zur Tat unter der 0271/7099-0 entgegen.

