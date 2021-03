Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Einfamilienhaus - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Zwischen Sonntagvormittag (14.03.2021) und Dienstagvormittag (16.03.2021) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Rückelchen" in Siegen-Geisweid eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume.

Augenscheinlich wurden dabei keine Gegenstände entwendet. Am Fenster entstand Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Siegen unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell