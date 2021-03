Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter verwüsten Gesamtschule in Freudenberg - #polsiwi

Freudenberg (OT Büschergrund) (ots)

In der Nacht zwischen Montag (15.03.2021) und Dienstag (16.03.2021) haben sich unbekannte Täter Zutritt zur Gesamtschule in Freudenberg-Büschergrund verschafft. Zunächst brachen sie die Eingangstür auf, bevor sie gewaltsam in mehrere Räume einstiegen.

Die Einbrecher durchsuchten die Zimmer, brachen einen Tresor auf und rissen Bewegungsmelder aus der Decke. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zur Tatbeute gibt es noch nicht.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell