Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Auffahrunfall

Polizei sucht Zeugen (12.03.2021)

Spaichingen (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Freitag gegen 12.30 Uhr auf der Robert-Koch-Straße ereignet. Ein 78-jähriger Opel Meriva Fahrer hielt an einer Ampel bei "Rot" an. Hinter ihm hielt eine 38-jährige Frau mit einem VW Golf. Als die Ampel auf "Grün" schaltete, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Opel Fahrer behauptete, dass die Frau auf sein Auto aufgefahren ist. Sie hingegen gab an, dass der Opel zurückgerollt und auf ihren stehenden VW geprallt ist. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und bittet sie, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell