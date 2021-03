Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Seniorin kommt von der Straße ab 12.3.21, 10.30 Uhr

Oberndorf (ots)

Eine 85 Jahre alte Frau ist am Freitagmorgen auf der kurvenreichen Landstraße zwischen Oberndorf und Lindenhof bergaufwärts von der der Straße abgekommen. In der 180-Grad-Kehre kam sie zu weit nach rechts und rammte ein Verkehrszeichen. Ihr schon etwas älterer Golf wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 7000 Euro aus. Die Seniorin kam mit dem Schrecken davon

