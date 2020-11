Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden- Diebstahl eines E-Bike

DaadenDaaden (ots)

Am 03.11.2020, gegen 12.00 Uhr stellte ein 17-Jähriger im Bereich des Rewe-Kundenparkplatzes in Daaden OT Biersdorf sein E-Bike ab. Er sicherte das hochwertige Fahrrad mit einem Schloss. Als er gegen 20:00 Uhr zum Abstellplatz zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bisher unbekannter Täter das E-Bike entwendet hatte. Es handelte sich um ein E-Bike der Marke TREK, Power Fly 5, Farbe graublau mit schwarzer Aufschrift. Der Täter muss das Schloss mit einem Spezialwerkzeug (Bolzenschneider o.ä.) geöffnet haben. Wer hat verdächtige Personen beobachtet und kann Hinweise geben? Informationen an die Polizei Betzdorf oder den Polizeibezirksdienst Daaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell