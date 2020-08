Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Mehrere körperliche Auseinandersetzungen, Wiesbaden, Freizeitgelände Murnaustraße 21.08.2020 bis 23.08.2020

Die Wiesbadener Polizei ist im Verlauf des vergangenen Wochenendes zu diversen Schlägereien im Bereich des Freizeitgeländes in der Murnaustraße gerufen worden, bei denen einige Beteiligte Verletzungen erlitten haben. Am Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, gerieten zwei junge Männer im Bereich des Basketballfeldes in Streit. Hierbei habe ein 19-jähriger Wiesbadener einen 24-jährigen Wiesbadener mittels eines Fußtrittes angegriffen und verletzt. Eine Streife des 1. Polizeireviers trennte die beiden Männer, so dass eine weitere Auseinandersetzung verhindert werden konnte.

Auf dem Gelände des Schlachthofes kam es am Samstag, gegen 00.05 Uhr, ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Laut Angaben des 17-jährigen Geschädigten sei er durch einen ihm unbekannten Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Die Tathandlung befand sich im videoüberwachten Bereich, weswegen die Aufzeichnungen gesichert wurden und sich in Auswertung befinden. Der 17-Jährige beschrieb den Täter als ca. 19 Jahre bis 20 Jahre alt mit schwarzen, längeren Haare. Er habe ein schwarzes Hemd mit weißem Aufdruck getragen. Bei einer weiteren Auseinandersetzung am Samstag, gegen 00:45 Uhr, auf dem Schlachthofgelände endete ein zunächst verbaler Streit auch in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 19-jähriger Wiesbadener sei mit einem 24-jährigen Wiesbadener zunächst in Streit geraten, in dessen Verlaufe habe der 24-Jährige den 19-Jährigen geschlagen und getreten. Weiterhin habe der 24-Jährige danach an einem geparkten Pkw einen Außenspiegel abgetreten. Der 24-jährige Tatverdächtige konnte durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Am Sonntag, gegen 01.20 Uhr, kam es auf dem Freizeitgelände, im Bereich des Volleyballfeldes, zunächst zu einem Streit zwischen einer Personengruppe und dem 19-jährigen Geschädigten. Dieser eskalierte bis hin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen aus der Gruppe den 19-jährigen Geschädigten mit Schlägen und Tritten angegriffen haben soll. Ein ebenfalls 19-jähriger Tatverdächtiger konnte in diesem Zusammenhang durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Hier ergaben sich Hinweise darauf, dass der Festgenommene unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Daher wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet, gegen die sich der 19-Jährige auf dem 1. Polizeirevier erheblich zur Wehr setzte. Anzeigen wegen der gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil des 19-Jährigen und wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte wurden gefertigt.

Das 1. Polizeirevier nimmt in diesen Fällen Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Verletzte bei Schlägereien, Wiesbaden, 21.08.2020 bis 23.08.2020

(ho)An diesem Wochenende hat die Polizei in Wiesbaden Einsätze im Rahmen von diversen Auseinandersetzungen registriert, bei denen die Beteiligten neben einfacher Gewalt auch Gebrauch von Messern und anderen gefährlichen Werkzeugen gemacht haben. Mehrere Personen erlitten bei den Auseinandersetzungen Verletzungen.

Am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, meldeten Zeugen eine lautstarke Streiterei mehrerer Personen im Bereich des Blücherplatzes, die offenbar zu eskalieren drohte. Dabei soll ein 19-jähriger Wiesbadener auch ein Messer gezeigt haben. Durch den Einsatz der Polizei wurde möglicherweise schlimmeres verhindert, sodass es nur bei Bedrohungen blieb, wegen derer Strafanzeige erstattet wurde. Ein Messer wurde bei dem 19-jährigen Beteiligten nicht aufgefunden. Rund vier Stunden später wurde in der Wiesbadener Fußgängerzone ein 18-Jähriger bei einem Angriff mit einem Messer verletzt. Den Angaben des Geschädigten zufolge, sei er von einem Unbekannten angesprochen worden, worauf er nicht reagierte. Wohl deshalb habe er Schläge erhalten und wurde im Gerangel mit dem Messer am Arm verletzt. Der Angreifer, mit kurzer Jeans und weiterer dunkler Bekleidung, flüchtete unerkannt.

Der nächste Einsatz dieser Nacht ließ nicht lange auf sich warten. Gegen 00.25 Uhr wurde am Kurhausplatz eine 22-jährige Frau von einem Mann und einer Frau angegriffen und verletzt. Die Frau schilderte, dass sie aus unbekannten Gründen von der Frau an den Haaren zu Boden gerissen wurde. Anschließend hätten beide Angreifer auf sie eingetreten und seien dann geflüchtet. Die Geschädigte vermisste nach dem Angriff ihr Bargeld. Sie konnte die Rufnamen der beiden Angreifer nennen, was Grundlage für die ersten Ermittlungen ist. Gegen 01.50 Uhr wurde ein 23-Jähriger in einem Linienbus am Platz der deutschen Einheit durch Faustschläge im Gesicht verletzt. Beim Einsteigen sei er in Kontakt mit einem Unbekannten gekommen, worauf es zunächst eine verbale Auseinandersetzung gab. Im Verlauf des Streites erhielt der Geschädigte plötzlich mehrere Schläge ins Gesicht, woraufhin der Schläger aus dem Bus flüchtete.

Erhebliche Kopfverletzungen erlitt gegen 04.20 Uhr ein 15-jähriges Mädchen, die bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen eine Mauer hinabstürzte und auf den Kopf fiel. Wegen der Verletzung musste das Mädchen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. In dem eingeleiteten Strafverfahren wird nun gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen ermittelt.

Bei einer Veranstaltung "Unter den Eichen" kam es am Sonntagmorgen, gegen 04.40 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ein 30-jähriger Mann durch Pfefferspray verletzt wurde, welches ein 24-jähriger Mann eingesetzt haben soll. Der Geschädigte wurde schließlich durch mehrere Angreifer bedrängt, flüchtete auf die Toilette und setzte von dort aus einen Notruf ab. Der 24-jährige Beschuldigte bewarf nach dem Eintreffen der Polizei einen Diensthundführer mit einem Glas und wurde daraufhin festgenommen. Auf dem Revier wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Strafanzeigen gegen ihn eingeleitet.

Ein Streit um ein geparktes Fahrzeug ist am Sonntagmittag ab etwa 14.00 Uhr in der Oranienstraße völlig aus dem Ruder gelaufen und endete mit dem Einsatz eines Schlagwerkzeuges. Ein Motorradfahrer sprach den Besitzer des Fahrzeuges an und bat ihn, seinen Wagen zur Seite zu fahren. Daraufhin habe sich zuerst ein Streit entwickelt, in dessen Verlauf es schließlich zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Ein 22-jähriger Beteiligter gab nach dem Vorfall bei der Polizei an, mit einem Baseballschläger geschlagen worden zu sein. Diesbezüglich dauert die Aufklärung des Sachverhaltes jedoch noch an.

3. Mehrere Einbrüche in Arztpraxen, Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik 20.08.2020 bis 21.08.20220

(kk)Im Laufe des Freitags vergangener Woche wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche in Arztpraxen in der Straße der Republik bekannt. Die unbekannten Täter schlugen zwischen Donnerstag und Freitag zu, wobei es ihnen gelang teilweise in die Arztpraxen einzudringen. In einem Fall war die Zugangstür zu einer Arztpraxis aufgebrochen worden, worüber die unbekannten Täter in die Räumlichkeiten gelangt waren. In zwei weiteren Fällen wurden die Schlösser der jeweiligen Zugangstüren aufgebrochen. In diesen drei Fällen drangen die Täter in die Räumlichkeiten ein und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. In einem weiteren Fall hielt das Schloss der Zugangstür einer Praxis dem Einbruchsversuch stand, so dass die Täter nicht in die Praxis eindringen konnten. In allen Fällen entstand erheblicher Sachschaden an den Türen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Misslungener Aufbruch eines Bankautomaten, Wiesbaden, Marktstraße, 20.08.2020, gg. 18.00 Uhr bis 21.08.20220, gg. 10.30 Uhr

(kk)Am Freitagnachmitttag wurde der Wiesbadener Polizei bekannt, dass bereits in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen ein Bankautomat in der Marktstraße versucht wurde aufzubrechen. Bislang unbekannte Täter hatten den Bankautomaten, im Vorraum eines Geldinstitutes, versucht aufzubrechen, scheiterten jedoch an der speziellen Sicherung und verursachten lediglich Sachschaden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Aufbruch eines Tankstellenstaubsaugers gescheitert, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring 22.08.2020, gg. 00.00 Uhr bis 23.08.2020, gg. 07.30 Uhr

(kk)In der Zeit von Samstagnacht bis Sonntagmorgen hatten unbekannte Täter versucht einen Staubsauger auf einem Tankstellengelände aufzubrechen. Die darin befindliche Geldkassette konnte dem Aufbruchversuch standhalten, so dass lediglich ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro entstand. Die Ermittlungen hat das 3. Polizeirevier aufgenommen und bitte Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

6. Fußgänger bei Unfall schwerverletzt, Wiesbaden-Delkenheim, Dekan-Lindenbein-Straße, 22.08.2020, gg. 14.05 Uhr

(kk)Am Samstagmittag wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der Dekan-Lindenbein-Straße schwerverletzt. Zeugenangaben zufolge habe sich der 69-jährige Mann aus Minden, gegen 14.05 Uhr, zwischen geparkten Autos mit seinem Rollator aufgehalten. Ein 62-jähriger Renault-Fahrer habe dort zur gleichen Zeit einparken wollen, wobei es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 62-Jährigen und dem 69-Jährigen Fußgänger gekommen sei. Der 69-Jährige sei zu Boden gefallen und wurde erheblich verletzt, so dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

7. Ohne Führerschein Unfall verursacht, Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, 21.08.2020, gg. 10.35 Uhr

(kk)Ein 16-Jähriger und sein 15-jähriger Sozius wurden am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Richard-Wagner-Straße leicht verletzt. Zeugenangaben zufolge sei der 16-Jährige mit einem Motorroller, auf welchem auch der 15-jährige Sozius saß, die Richard-Wagner-Straße in Richtung Pfitznerstraße gefahren, als dieser die Kontrolle über den Motorroller verloren habe. Folglich seien beide Jugendlichen zu Boden gestürzt und erlitten leichte Verletzungen. Im Verlaufe der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Motorroller war. Der 16-Jährige wurde, nach einer Behandlung durch einen Rettungswagen, vor Ort in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Der 15-jährige Sozius wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorroller entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

8. Tödlicher Verkehrsunfall in Wiesbaden-Schierstein, Wiesbaden-Schierstein, Wupperstraße, 24.08.2020, gg. 09.00 Uhr

(kk)Am Montagmorgen ist ein 84-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in der Wupperstraße tödlich verunglückt. Der 84-Jährige hatte mit seinem Mercedes-Benz die Wupperstraße befahren, als dieser mit sechs am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen zusammenstieß. Der Autofahrer hatte, ersten Erkenntnissen nach, aufgrund einer medizinischen Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ein zufällig vorbeigekommener Arzt leistete nach dem Unfall bei dem Autofahrer Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Autofahrer verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Ein Polizeihubschrauber wurde zur Fertigung von Luftbildaufnahmen zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Wupperstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

9. "Gemeinsam sicheres Wiesbaden"-Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt Wiesbaden, 21.08.2020 bis 23.08.2020

(kk)Am vergangenen Wochenende, führten Kräfte der Stadtpolizei, der Polizeidirektion Wiesbaden sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Hierbei sollte unter anderem die Einhaltung der seit dem 01.Januar 2019 in der Waffenverbotszone geltenden Vorschriften überprüft werden. Im Rahmen des von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten Programms "Gemeinsam sicheres Wiesbaden" finden diese Kontrollen regelmäßig statt. Am zurückliegenden Wochenende waren die Einsatzkräfte sowohl uniformiert als auch in zivil unterwegs. Insgesamt wurden 82 Personen einer Kontrolle unterzogen. Erfreulicherweise wurden in diesem Zusammenhang keine Waffen, keine gesetzlich verbotenen Gegenstände oder sonstigen gefährlichen Gegenstände festgestellt.

Die Zahl der körperlichen Auseinandersetzungen im Verlaufe des vergangenen Wochenendes sowohl in der Wiesbadener Innenstadt, als auch auf dem Freizeitgelände in der Murnaustraße und auf dem Schlachthofgelände forderten ebenfalls den Einsatz der Kräfte. Darüber hinaus musste im Bereich des Schlachthofes und des angrenzenden Freizeitgeländes aufgrund des hohen Personenaufkommens mehrfach auf die Einhaltung der Corona-Abstandsregelungen hingewiesen werden.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar, sein.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Körperverletzung durch Pfefferspray, Bad Schwalbach, Rudolf-Höhn-Straße, Samstag, 22.08.2020, 23.50 Uhr

(mhe)Ein Jugendlicher bekam in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bad Schwalbach von einem Unbekannten Reizstoff in die Augen gesprüht und wurde hierbei verletzt. Der 15-Jährige befand sich gegen 23.50 Uhr in der Rudolf-Höhn-Straße, als sich ihm eine unbekannte männliche Person näherte und ihm aus bisher unbekannten Gründen Reizstoff ins Gesicht sprühte. Der Teenager erlitt dabei Augenreizungen. Der Täter ist flüchtig, konnte aber von dem 15-Jährigen beschrieben werden. Es handelte sich um einen 1,85 m großen Jugendlichen, der auf etwa 17 Jahre geschätzt wurde. Er soll eine schlanke Statur und schwarze Haare haben. Bekleidet war der Täter zur Tatzeit mit einer blauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Nummer 06124-7078-140 in Verbindung zu setzen.

2. Mehrere Fahrten unter Drogeneinfluss, Rheingau-Taunus-Kreis, 21.08.2020 bis 24.08.2020

(mhe)Der Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis fielen im Verlauf des vergangenen Wochenendes mehrere Verkehrsteilnehmer auf, die unter Drogeneinfluss Fahrzeuge geführt haben. Ein 18-jähriger Autofahrer wurde in der Rembrandtstraße in Taunusstein kontrolliert, ebenso wie ein 21-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau, die mit ihren Fahrzeugen in Eltville auffielen. Außerdem wurde ein 24-jähriger Mann aus Wiesbaden in Idstein einer Kontrolle unterzogen. Darüber hinaus wurde ein 39-jähriger VW-Fahrer kontrolliert, der ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug geführt hatte. Bei allen betroffenen Autofahrern wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis, Idstein und Taunusstein, 21.08.2020 bis 23.08.2020

(mhe)In gleich zwei Fällen kontrollierte die Polizei Idstein Verkehrsteilnehmer, die ihre Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum geführt haben, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Ein 29-jähriger Mann aus Hünstetten wurde auf der Bundesstraße 417 im Bereich Taunusstein und eine 40 -jährige Frau aus Niedernhausen in Idstein in der Richard-Klinger-Straße angetroffen. Beide Personen haben keinen gültigen Führerschein und müssen sich nun in Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

4. Sachbeschädigung an Pkw, Idstein-Lenzhahn, Waldparkplatz "Alte Haag", Sonntag, 23.08.2020, 14.45 Uhr bis 17.45 Uhr

(mhe)Unbekannte zerstörten am Sonntagnachmittag in Idstein die Scheibe eines Pkw. Eine 55-jährige Frau aus Idstein hatte ihren Skoda um 14.45 Uhr auf dem Waldparkplatz "Alte Haag" in Lenzhahn abgestellt. Unbekannte Täter nutzten die dreistündige Abwesenheit der Frau und zerstörten in diesem Zeitraum die hintere rechte Seitenscheibe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126-9394-0 in Verbindung zu setzen.

5. Komplettsatz Alufelgen gestohlen, Idstein, Black und Decker-Straße, Freitag, 21.08.2020, 18.15 Uhr bis Samstag, 22.08.2020, 07.30 Uhr

(mhe)In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte in Idstein vom Hof eines Autohauses einen Komplettsatz Leichtmetallfelgen. Die Täter bockten in der Black und Decker Straße einen Hyundai Tucson auf Pflastersteine, knackten die Felgenschlösser und entwendeten alle vier Alufelgen im Wert von 2000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126-9394-0 entgegen.

6. Motorroller entwendet, Geisenheim, Am Rheinufer, Sonntag, 23.08.2020, 20.00 Uhr bis 20.50 Uhr

(mhe)Am Sonntagabend wurde im Bereich der Campinganlage in Geisenheim ein Motorroller entwendet. Der 24-jährige Eigentümer aus Rüdesheim hatte seinen Roller der Marke Peugeot zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr in der Straße "Am Rheinufer" abgestellt. Unbekannte Täter entwendeten in dieser Zeit den Motorroller im Wert von etwa 1000 Euro und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer 06722-91120 in Verbindung zu setzen.

7. Motorradfahrer verletzt, Geisenheim, Landesstraße 3272, Samstag, 22.08.2020, gegen 09.25 Uhr

(mhe)Ein Motorradfahrer ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Geisenheim verletzt worden. Der 29-Jährige war gegen 09.25 Uhr mit seiner Suzuki von Johannisberg kommend auf der Landesstraße 3272 in Richtung Geisenheim unterwegs, als er in der dortigen Baustellenverengung die Kontrolle über sein Motorrad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Der Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

8. Radfahrer bei Unfall leicht verletzt, Idstein, Landesstraße 3011 zwischen Heftrich und Ehlhalten, Sonntag, 23.08.2020, 15.20 Uhr

(mhe)Am Sonntagnachmittag wurde in der Gemarkung Idstein ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Der 73-jährige Fahrer eines schwarzen VW Caddy befuhr die Landesstraße 3011 von Heftrich in Fahrtrichtung Ehlhalten. Ein 61-jähriger Radfahrer, der auf einem Feldweg unterwegs war, soll ersten Erkenntnissen zufolge die Fahrbahn des Autofahrers gekreuzt und hierbei dessen Vorfahrt genommen haben. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht wurde. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

9. Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt, Walluf, Rheinallee, Sonntag, 23.08.2020, gegen 11.20 Uhr

(mhe)Am Sonntagvormittag wurde eine Fußgängerin in Walluf bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Gegen 11.20 Uhr beabsichtigte der 51-jährige Fahrer eines schwarzen BMW Cabrio in der Rheinallee in Höhe eines Gasthauses rückwärts in eine Parklücke einzufahren. Just in diesem Moment überquerte eine 82-jährige Fußgängerin hinter dem Fahrzeug die Fahrbahn und wurde von dem BMW erfasst. Die Seniorin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

10. Nach Zusammenstoß flüchtig, Rüdesheim, Kirchstraße, Samstag, 22.08.2020, 13.30 Uhr - 13.50 Uhr

(mhe)Am Samstagnachmittag verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kirchstraße in Rüdesheim einen Unfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die 63-jährige Fahrerin eines Mazda hatte ihr Fahrzeug gegen 13.30 Uhr in der Kirchstraße geparkt. Nur wenige Minuten später stellte sie einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro am linken vorderen Kotflügel ihres Fahrzeuges fest. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Nummer 06722-9112-0 in Verbindung zu setzen.

