Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs (10.03.2021)

Tuttlingen (ots)

Mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter unterwegs gewesen ist ein 29-Jähriger am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr auf der Möhringer Straße. Ein Segway-Fahrer wurde von der Polizei kontrolliert, da er an seinem Gefährt noch ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht hatte. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass seit dem Stichtag 1. März 2021 ein neues Versicherungsjahr gilt und blaue Versicherungskennzeichen vorgeschrieben sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell