Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Auktionshaus (12.03.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Einbruch in ein Auktionshaus in der Friedrichstraße haben unbekannte Personen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht. Unbekannte versuchten, mit einem Betonstein eine Eingangstüre einzuschlagen. Deren Sicherheitsglas hielt jedoch den massiven Schlägen stand und die Täter flüchteten ohne Beute. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, zu melden.

