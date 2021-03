Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Watterdingen, L 224) Esche fällt auf Auto (11.03.2021)

Watterdingen (ots)

Durch starke Windböen ist am Donnerstagabend auf der L 224 bei Watterdingen ein Baum auf ein Auto gestürzt. Die 34-jährige Fahrerin war gegen 20 Uhr mit ihrem Audi unterwegs, als eine Esche am rechten Fahrbahnrand umknickte und auf den Pkw fiel. Die Autofahrerin blieb unverletzt, am PKW wurden der rechte Außenspiegel, die komplette Fahrzeugfront sowie die Scheibe der Beifahrertür beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell