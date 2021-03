Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen (Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Zusammenstoß mit Bus schwer verletzt (11.03.2021)

Singen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 74-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 19.45 Uhr im Kreuzungsbereich Rielasinger Straße/Julius-Bührer-Straße. Der Mann war auf seinem unbeleuchteten Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Rielasingen auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs und wollte bei grüner Ampel die Straße überqueren. Er wurde dabei von der Fahrzeugfront eines abbiegenden Busses, der ebenfalls bei grüner Ampel von der Rielasinger Straße nach links in die Julius-Bührer-Straße fuhr, erfasst und stürzte. Mit Kopfverletzungen wurde der 74-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell