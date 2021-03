Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Hohenfels-Liggersdorf (Lkr.Konstanz) Fressköder mit Glasscherben ausgelegt (12.03.2021)

Hohenfels (ots)

Eine Anwohnerin in Liggersdorf teilte dem Polizeirevier Stockach mit, dass sie am heutigen Freitag in ihrem Garten in der Straße "Zum Ehrenloh" einen Hundeköder gespickt mit Glasscherben gefunden habe. Als die Streife vor Ort war, meldete sich eine Nachbarin, die in ihrem Garten ebenfalls einen solchen Köder gefunden hatte. Ein Tatverdacht besteht nicht. Hinweise sind an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, erbeten.

