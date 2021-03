Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto entwickelt Eigenleben und verursacht Unfall (12.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr an der Einmündung der Bundesstraßen 27 und 33 bei Bad Dürrheim. Ein 37-Jähriger bog von der B 27 auf die B 33 in Richtung Villingen ab. Dabei beschleunigte sein BMW plötzlich stark von selbst, weshalb er die Kontrolle über das Auto verlor und gegen eine Leitplanke schleuderte. Am Auto entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst musste den nicht mehr fahrbereiten BMW aufladen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell