Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zusammenstoß beim Abbiegen (12.03.2021)

Konstanz (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Pkw ist es am heutigen 12. März gegen 8.30 Uhr am Einmündungsbereich des Elblingwegs zur Straße "Zur Friedrichshöhe" gekommen. Ein 64-jähriger Autofahrer war zunächst auf der Straße "Elblingweg" unterwegs und wollte von dort nach links in die Straße "Zur Friedrichshöhe" abbiegen. Hierbei übersah er den Mercedes einer von rechts kommenden 77-Jährigen, die Vorfahrt hatte und stieß mit ihr zusammen. Am Opel des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

