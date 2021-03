Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter klauten sieben Motorsägen - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Wilden) (ots)

Zwischen Dienstagabend (16.03.2021) und Mittwochmorgen (17.03.2021) sind unbekannte Täter in ein Geschäft in der Freier Grunder Straße in Wilnsdorf-Wilden eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten dadurch in den Verkaufsraum.

Insgesamt entwendeten die Einbrecher sieben Motorsägen im Wert von über 7.500 Euro. Hinzu kommt ein hoher Sachschaden an der Tür von rund 2.500 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise zur Tat unter der 0271/7099-0.

