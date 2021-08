Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer und Sozius werden bei Unfall mit PKW schwer verletzt

Aldenhoven-Dürboslar (ots)

Am 31.07.2021, um 23:25 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Aldenhoven mit seinem 29-jährigen Sozius die Heerstraße in Richtung Burgstraße. Aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand fuhr zum gleichen Zeitpunkt ein 40-jähriger Aldenhovener in den fließenden Verkehr ein und übersah den von hinten kommenden Motorradfahrer. Brems- und Ausweichversuche des Motorradfahrers misslangen. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Im weiteren Verlauf touchierte das Motorrad eine Hauswand. Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden schwer verletzt in zwei unterschiedliche Krankenhäuser verbracht. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsmittel. Insgesamt entstand ein erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Heerstraße gesperrt.

