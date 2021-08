Polizei Düren

POL-DN: Kradunfall bei Aquaplaning

Hürtgenwald (ots)

Am 31.07.2021 um 18:00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Kradfahrer aus dem benachbarten Ausland mit seiner 66jährigen Ehefrau (Sozia) die L 160 in Simonskall, aus Richtung Simmerath kommend, in Fahrtrichtung Vossenack. Aufgrund eines Fahrfehlers, Überfahren der mittigen Fahrbahnmarkierung bei nasser Fahrbahn, verlor der Kradfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte zu Boden. Er blieb unverletzt, seine Ehefrau wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden

