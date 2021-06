Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte werfen Fensterscheiben an Schule in Hohenlimburg ein

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In dem Zeitraum von Freitag (04.06.2021) bis Montag (07.06.2021) beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Fensterscheiben eines Schulgebäudes in Hohenlimburg. Ein 56-jähriger Mitarbeiter der Stadt bemerkte am Montag, gegen 10.00 Uhr, die vermutlich eingeworfenen Glasscheiben an dem Gebäude in der Oeger Straße. Er sagte den Beamten, dass diese am Freitag, gegen 16.00 Uhr, noch unbeschädigt waren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

