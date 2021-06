Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit gestohlenem Auto und schwerverletzter Person - Mann flüchtet zu Fuß

Hagen (ots)

Ein 36-jähriger Mann stahl am Sonntagnachmittag (06.06.2021) in Hohenlimburg das Auto einer Bekannten und war anschließend mit dem Fahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Von der Unfallstelle flüchtete er fußläufig. Gegen 14.00 Uhr war der 36-Jährige zu Besuch bei einer Bekannten in der Piepenstockstraße. Als die 39-Jährige kurzzeitig den Raum verließ, nahm der Mann ihren Autoschlüssel an sich und verließ die Wohnung. Er setzte sich in den grauen Opel und fuhr los. Gegen 15.00 Uhr befuhr er die Hohenlimburger Straße. Da er möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kam es im Bereich einer dortigen Einmündung zu dem Zusammenstoß mit dem grauen VW eines 70-jährigen Hageners. Unmittelbar nach der Kollision stieg der 36-Jährige aus dem Opel aus und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Zeugen konnten den eingesetzten Beamten die Fluchtrichtung des Mannes zeigen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der 70-jährige Fahrer des VW leicht. Seine 70-jährige Beifahrerin wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Ermittlungen ergaben, dass der 36-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

