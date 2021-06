Polizei Hagen

POL-HA: Auto und Führerscheine nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Hohenlimburg sichergestellt

Hagen (ots)

Nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen stellten Polizeibeamte am Freitagnachmittag (04.06.2021) in Hohenlimburg den PKW eines 34-jährigen Hageners sicher. Gegen 12.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei ein Fahrzeug, das mehrere Male mit überhöhter Geschwindigkeit die Spannstiftstraße hin und her gefahren ist und dabei von einer Person gefilmt wurde. Aufgrund der Beschreibung des Autos konnten die Beamten den schwarzen VW in der Verbandsstraße ausfindig machen und anhalten. Der 34-jährige Fahrer sagte bei der Kontrolle, dass er einen neuen Auspuff montiert hat. Er wollte herausfinden, wie sich dieser unter "Volllast" anhört. Er gab zu, dass er die zulässige Geschwindigkeit dabei außer Acht gelassen hat. Auch sein 33-jähriger Bekannter sei zeitweise gefahren. Dabei hätte er ihn mit seinem Handy gefilmt. Die Beamten stellten den VW des 34-Jährigen, sein Smartphone und die Führerscheine der beiden Männer sicher. Außerdem leiteten sie Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen (hier ein sogenanntes Alleinrennen) gegen die Hagener ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell