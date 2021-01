Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer

Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Mauer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, gegen 18:00 Uhr, bis Mittwoch, gegen 09:00 Uhr, nutzen ein oder mehrere unbekannte Täter die Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin im Von-Bettendorf-Weg aus, um sich gewaltsam Zutritt zum Anwesen zu verschaffen. An der Eingangstür entfernten der oder die Einbrecher professionell den Schließzylinder der Eingangstür und gelangten so in das Innere des Einfamilienhauses. Hier durchsuchten sie mehrere Räume nach stehlenswerten Gegenständen und flüchteten anschließend unerkannt. Ob der oder die Täter etwas entwendet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06226/1336 beim Polizeiposten Meckesheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

