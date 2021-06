Polizei Hagen

POL-HA: Einbruchsversuch in der Innenstadt - Zeuge hört Frau schreien

Hagen (ots)

Am Montagmorgen (07.06.2021) vernahm ein Zeuge in der Kampstraße aus einer Wohnung heraus gegen 02:50 Uhr einen lauten Knall vor dem Haus. Kurz darauf hörte er eine schreiende Frauenstimme. Als er aus dem Fenster blickte, sah er einen schwarzen BMW, welcher sich hochtourig in Richtung Goldbergstraße entfernte. Der Zeuge rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Glaseinsatz der Eingangstür eines Tabakgeschäftes gesplittert war. Offenbar hatte jemand einen Kanaldeckel entfernte und diesen gegen die Scheibe geschleudert. Die Täter drangen jedoch nicht in den Verkaufsraum vor. Die Polizisten setzten den Kanaldeckel wieder in die Öffnung in der Kampstraße Ecke Hochstraße und legten eine Anzeige vor. Ob der schwarze BMW mit der Tat in Verbindung steht, ist noch Ermittlungssache. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

