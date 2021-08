Polizei Düren

POL-DN: Seniorin schamlos bestohlen

Düren (ots)

Eine Seniorin wurde am Samstag in ihrer eigenen Wohnung Opfer von Dieben.

Gegen 10:00 Uhr klingelte es an der Tür des Hauses in der Andreasstraße. Da die gebrechliche Bewohnerin draußen ein Kind vermutete, öffnete sie die Tür. Statt des Kindes traten dann aber zwei Erwachsene, ein Mann und eine Frau, vor die Tür. Ohne weiter zu fragen, betraten sie die Wohnung der Seniorin. Aufgrund ihres Alters konnte diese dem nichts entgegensetzen. Die Unbekannten begaben sich ins Wohnzimmer. Als die Bewohnerin hinzukam, hatte der unbekannte Mann bereits in die Schränke geschaut. Die Frau forderte die beiden mehrfach auf, die Wohnung zu verlassen. Dem Mann gelang es jedoch noch, weitere Räume zu betreten, bevor beide mit dem Kind schließlich das Weite suchten. Die Seniorin rief um Hilfe, was einen Nachbarn dazu veranlasste, nach dem Rechten zu sehen. Die ältere Dame stellte schließlich fest, dass aus ihrem Schlafzimmer Goldschmuck entwendet worden war. Zur Beschreibung der Personen konnte die Geschädigte angeben, dass der Mann circa 190 cm groß und schlank war. Er war der Erscheinung nach ein Mitteleuropäer und circa 30 bis 35 Jahre alt. Die Frau war mit circa 165 cm etwas kleiner, schlank und ebenfalls Mitteleuropäerin. Sie hatte dunkelblonde Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Zu dem Kind konnte sie angeben, dass es sich um ein Mädchen von circa acht Jahren und mittellangen, dunklen Haaren handelte.

Zeugen, die im Tatzeitraum in Merken rund um die Andreasstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei in Verbindung zu setzen.

