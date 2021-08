Polizei Düren

POL-DN: Wagen überschlägt sich bei Alleinunfall

Jülich (ots)

Nur leicht verletzt wurde der Fahrer eines Kleintransporters, der am Dienstagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug.

Gegen 08:30 Uhr war der 41-Jährige Mann aus Stolberg mit seinem Wagen aus Richtung Selgersdorf kommend in Richtung Daubenrath auf der K13 unterwegs. In einer Rechtskurve brach das Heck des Fahrzeugs nach links aus. Beim Versuch gegenzulenken, verlor der Stolberger die Kontrolle über den Wagen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug in einem Feld mehrfach überschlug und schließlich auf dem Dach liegenblieb. Der 41-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien und trug leichte Verletzungen davon, Rettungskräften versorgten ihn vor Ort.

Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell