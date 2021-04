Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Maschine in Brand geraten

Kehl, Auenheim (ots)

Am Dienstagvormittag ist aus noch unklarer Ursache eine Müllsortierungsmaschine eines Entsorgungsbetriebs in der Max-Planck-Straße in Brand geraten. Mitarbeiter haben noch versucht, das kurz vor 11:30 Uhr ausgebrochene Feuer selbständig zu löschen, sie bekamen die Flammen aber nicht unter Kontrolle. Die Feuerwehr Kehl rückte mit über 30 Wehrleuten und neun Fahrzeugen an und konnte ein Übergreifen auf Gebäudeteile verhindern. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

