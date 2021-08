Polizei Düren

POL-DN: Frau beim Joggen begrapscht

Düren (ots)

Beim Joggen im Burgauer Wald fasste ein vorbeifahrender Radfahrer einer Frau gestern Morgen an die Brust. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach dem Mann.

Gegen 09:15 Uhr lief eine Joggerin über die Burgauer Allee in den Burgauer Wald. Nach etwa 1,5 Kilometern bog sie links auf einen Nebenweg in Richtung Tierheim ab. Plötzlich näherte sich ein Fahrrad von hinten und fuhr links neben ihr auf dem schmalen Weg. Sie machte noch Platz, um ihn passieren zu lassen, doch der Mann fuhr weiter neben ihr und sagte etwas Unverständliches. Dann fasste er mit seiner rechten Hand an ihre Brüste, drückte sich ab und fuhr in Richtung Tierheim davon.

Der Fahrradfahrer wird als 40-45 Jahre alt beschrieben. Er war etwa 180 bis 190 cm groß, hatte eine normale Figur und hatte kurzes dunkles Haar. Er trug einen schwarzen Rucksack, an dem ein Schlafsack angebunden war und fuhr ein schwarzes Trekkingrad.

Eine Fahndung der eingesetzten Beamten verlief vor Ort negativ, sodass Zeugen gebeten werden, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden. Die Leitstelle ist unter der Rufnummer 02421 949-6425 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell