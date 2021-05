Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Brand einer Zypressenhecke

Am Dienstag, den 04. Mai 2021, kam es gegen 15.15 Uhr im Visbeker Damm aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem Brand einer sich auf der Grenze zwischen zwei Grundstücken befindlichen Zypressenhecke. Die Hecke geriet auf einer Länge von ca. 15 Metern in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Visbek gelöscht werden. Diese war mit zwei Löschfahrzeugen und 15 Kameraden im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (0 44 45) 95 04 70 entgegen.

Bakum - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Freitag, 30. April 2021, 19.00 Uhr, und Samstag, 01. Mai, 09.00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter die Fahrertür, sowie die linke hintere Fahrzeugseite eines an der Wohnanschrift einer 60-jährigen Bakumerin in der Carumer Dorfstraße abgestellten blauen PKW Nissan Micra. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (0 44 43) 97 74 90 entgegen.

Holdorf - unerlaubter Umgang mit Abfällen

Am Donnerstag, den 29. April 2021, wurden gegen 12.00 Uhr in einem Waldstück nahe der Gramker Straße durch bislang unbekannte Täter diverse Abfälle, u.a. Wandfarben und Lackstoffe, entsorgt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (0 54 94) 91 42 00 entgegen.

Steinfeld - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, den 04. Mai 2021, wurde gegen 15.30 Uhr ein 31-jähriger Mann aus Steinfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, während er mit seinem PKW die Große Straße befuhr. Im Zuge der Überprüfung ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren sein könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 04. Mai 2021, kam es in der Zeit zwischen 07.45 Uhr und 13.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Falkenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Rangieren aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten weißen PKW VW T-Cross. Hierdurch entstanden Kratzer und Dellen an der rechten Fahrzeugseite in Höhe Beifahrertür. Der entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Der Schadensverursacher entfernte sich sodann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 04. Mai 2021, kam es zwischen 16.00 und 17.30 Uhr in der Vogtstraße auf dem Parkstreifen beim dortigen Ärztehaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines blauen PKW beschädigte einen auf dem Parkstreifen ordnungsgemäß abgestellten PKW Kia Sportage. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Angaben zu machen. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Dienstag, den 04. Mai 2021, befuhr um 15.40 Uhr ein 17-jähriger mit seinem Leichtkraftrad verbotswidirg das Gelände des Zitadellenparks. Aufgrund von starken Windböen brach plötzlich ein Ast aus einer Baumkrone und fiel auf den dortigen Gehweg. Der 17-jährige konnte sein Krad nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr in das Geäst, stürzte zu Boden und verletzte sich hierdurch leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der abgebrochene Ast wurde durch die Mitarbeiter des Vechtaer Bauhofes beseitigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell