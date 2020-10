Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Emmerich (ots)

In der Nacht zu Donnerstag 22.10.2020, hat sich auf dem Plagweg eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Fahrzeugführer war zunächst gegen eine in Höhe der Hausnummer 23a abgestellte Restmülltonne geprallt, wodurch auch die angrenzende Hecke beschädigt wurde. Gegen 02.30 Uhr hatte der Hund des Anwohners angeschlagen. Die Mülltonne wurde durch den Verursacher in der nächsten Seitenstraße völlig zerstört hinterlassen. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, geht davon aus, dass ein größeres Fahrzeug den Verkehrsunfall verursacht hat, und sucht jetzt Zeugen. (SI)

