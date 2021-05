Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Bike-Akkus

Am Dienstag, den 04. Mai 2021, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter den Akku eines im Fahrradständer am Bahnhof abgestellten Pedelecs eines 31-jährigen Cloppenburgers. Hersteller des Pedelecs und des dazugehörigen Akku ist die Firma Raleigh. Der gestohlene Akku trägt die Bezeichnung "Raleigh Dover 7 HS". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Lastrup - gemeinschädliche Sachbeschädigung an Buswartehäuschen

In der Zeit zwischen Freitag, 30. April 2021, 18.00 Uhr, und Sonntag, 02. Mai 2021, 18.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Holzwand eines an der Straße Drenkelvehn in Lastrup befindlichen Buswartehäuschens mit grüner Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer (0 44 72) 93 28 60 entgegen.

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 04. Mai 2021, wurde um 17.55 Uhr in der Hamstruper Straße ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Badbergen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Badberger wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Löningen OT Borkhorn - Verkehrsunfall mit Verletzten, hohem Sachschaden und Vollsperrung der B213

Am Dienstag, den 04. Mai 2021, befuhren gegen 23.15 Uhr ein 20-jähriger LKW-Fahrer aus den Niederlanden, ein 49-jähriger LKW-Fahrer aus Lindern und ein 45-jähriger LKW Fahrer aus Belgien in genannter Reihenfolge mit ihren Sattelschleppern inkl. Anhänger die Bundesstraße B213 aus Löningen kommend in Fahrtrichtung Lingen. Nach bisherigem Erkenntnisstand lösten sich während der Fahrt am LKW des Niederländers zwei Zwillingsreifen von der linken Hinterachse. Einer dieser beiden Reifen kollidierte sodann mit dem LKW des dem Niederländer unmittelbar nachfolgenden Sattelzug des Linderners. Ein den Sattelschleppern entgegenkommender 58-jähriger LKW-Fahrer aus den Niederlanden geriet aufgrund des zweiten gelösten Reifens auf die Gegenfahrbahn, touchierte dort zunächst den Sattelzug des 45-jährigen Belgiers und kam nach dem Aufprall nach links von der Fahrbahn ab. Sein LKW prallte in die dortige Leitplanke. Durch den Unfall wurden der 58-jährige Niederländer leicht und der 45-jährige Belgier schwer verletzt. Zur medizinischen Versorgung der beiden Verletzten waren zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt-Fahrzeug vor Ort. Die beiden verletzten LKW-Fahrer wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn im gesamten Bereich der Unfallstelle glich einem weitläufigen Trümmerfeld. Zur Bergung der Trümmerteile war die Freiwillige Feuerwehr Löningen war mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz. Mit der Reinigung des Fahrbahnbelages wurde eine Spezialfirma beauftragt. Die Bergung der unfallbeteiligten Fahrzeuge dauert gegenwärtig noch an. Die B213 wir im Bereich der Unfallstelle noch bis voraussichtlich heute Nachmittag gesperrt bleiben. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 175000 Euro.

