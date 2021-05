Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Montag, 03. Mai 2021, 20.00 Uhr, und Dienstag, 04. Mai 2021, 12.00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter in der Hafenstraße den Lack der Motorhaube eines auf dem Parkstreifen vor dem dortigen Kindergarten geparkten silbernen PKW Mitsubishi Colt eines 59-jährigen Mannes aus Barßel. Darüber hinaus wurde auch die Bereifung auf der Beifahrerseite des PKW zerstochen. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (0 44 99) 92 22 00 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Dienstag, den 04. Mai 2021, kam es gegen 15.50 Uhr in Bösel auf der dortigen Jägerstraße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 26-jährige Frau aus Bösel befuhr gemeinsam mit ihrer 3-jährigen Tochter und einem 7 Monate alten Säugling mit ihrem PKW die Jägerstraße in Fahrtrichtung Bösel. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 59-jähriger Mann aus Bösel mit seinem PKW von rechts aus der Straße Am Hook auf die Jägerstraße einzubiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte Böselerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKW, wodurch das Auto der 26-jährigen gegen den LKW eines entgegenkommenden 37-jährigen aus Löningen geschleudert wurde. Die Böselerin, sowie auch das Baby, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Mutter und ihre Kinder wurden zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die unfallbeteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle eine knappe Stunde gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 11500 Euro.

