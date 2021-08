Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Dieb gestellt

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag gegen 3:45 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter eines Bildungszentrums bei der Polizei. Er beobachtet, wie ein Dieb sich mit einem Wagenheber an einem Auto auf einem Parkplatz an der Straße "Altes Feld" zu schaffen machte. Der Zeuge parkte den Wagen des Diebes zu und verständigte die Polizei. Im Auto des 21-jährigen Bestwigers konnten die Beamten einen nicht zuzuordnenden Katalysator feststellen.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

