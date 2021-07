Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Stade sucht Fahrradeigentümer, Unbekannte entwenden Radlader von Baustelle in Balje

Stade (ots)

1. Polizei Stade sucht Fahrradeigentümer

Im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls wurde von der Stader Polizei zwei Fahrräder sichergestellt, für die die Ermittler jetzt die rechtmäßigen Eigentümer suchen.

Bei den Rädern handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Merida Sydney" in 28 Zoll in der Farbe blau-schwarz sowie um ein Damen-Treckingbike der Marke "Performance" in 26 Zoll in blau-silber.

"Wer vermisst die hier abgebildeten Räder oder weiß, wem diese gehören?"

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Unbekannte entwenden Radlader von Baustelle in Balje

Unbekannten Dieben ist es gelungen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Balje in der Bahnhofstraße einen dort auf einer Baustelle abgestellten Radlader zu knacke und anschließend zu entwenden. Der Radlader war zum Zeitpunkt des Diebstahls mit einer Palettengabel ausgerüstet.

Der entwendete Radlader der Marke ATLAS 61c stellt einen Wert von ca. 10.000 Euro dar.

"Wer kann Hinweise zu dem oder den Baumaschinendieben geben oder weiß etwas über den Verbleib des Fahrzeuges"

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell