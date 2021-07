Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter verletzt Mann mit unbekannter Flüssigkeit

Stade (ots)

Am 09.07.2021, gegen 11:00 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass soeben ein 53-jähriger Mann aus Freiburg von einem unbekannten Täter mit einer Flüssigkeit besprüht wurde.

Der Täter sei in Freiburg, im "Robert-Schmidt-Weg", mit seinem Fahrrad am Opfer vorbeigefahren und habe dabei das Opfer mit einer unbekannten Flüssigkeit am Unterarm besprüht. Durch die Flüssigkeit wurde die Haut des Opfers stark verletzt, sodass der Mann in das Elbe Klinikum nach Stade verbracht werden musste. Der Täter konnte mit seinem Fahrrad unerkannt flüchten. Die Hintergründe zu der Tat sind derzeit noch unbekannt.

Die Polizei Freiburg bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04779-926920 bei der Polizeistation Freiburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell