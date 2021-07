Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unfallhergang in Himmelpforten ermittelt. Keine Unfallflucht.

Stade (ots)

Am Montag, den 05.07.2021, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in Himmelpforten, in der Straße "Forth", gemeldet. Ein 11-Jähriger stürzte mit seinem Fahrrad und wurde schwer verletzt. (Wir berichteten)

Zunächst wurde davon ausgegangen, dass der Junge von einem Pkw touchiert wurde und dadurch stürzte.

Mehrere Zeugen meldeten sich nun bei der Polizei in Himmelpforten, die dabei halfen, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Demnach stellt sich der Unfallhergang so dar, dass der Junge vermutlich alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad stürzte und es sich bei dem vermeintlichen Unfallverursacher um einen Ersthelfer handelte. Es ist damit nicht von einer Verkehrsunfallflucht auszugehen.

