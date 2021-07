Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 11-Jähriger bei Verkehrsunfall in Himmelpforten schwer verletzt. Zeugen gesucht!

Stade (ots)

Am gestrigen Montag, den 05.07.2021, kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr, in der Straße "Forth" in Himmelpforten, in Höhe der Bushaltestelle beim DRK, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge aus Himmelpforten schwer verletzt wurde.

Der Unfallhergang ist bislang ungeklärt.

Derzeit ist jedoch davon auszugehen, dass ein silberner Pkw den Jungen auf seinem Fahrrad touchierte, sodass dieser zu Fall kam und sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte. Der Junge musste stationär aufgenommen werden.

Der männliche Fahrer stieg nach dem Zusammenstoß kurz aus, entfernte sich dann jedoch unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Himmelpforten bittet nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, sich bei der Polizeistation Himmelpforten (04144-606080) oder bei der Polizeiinspektion Stade (04141-102215) zu melden.

